Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahn contra Pkw

Stuttgart-Mitte (ots)

Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Audi am Freitagnachmittag (06.02.2026) ist ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro entstanden. Eine 50-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 18.00 Uhr die Hohenheimer Straße in Fahrtrichtung Degerloch und hielt an der Einmündung zur Dobelstraße aufgrund einer roten Ampel an. Ein in gleicher Richtung fahrender Stadtbahnfahrer schätzte mutmaßlich den Seitenabstand falsch ein und kollidierte mit dem Audi. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Hohenheimer Straße in Fahrtrichtung Degerloch mehrfach kurzzeitig gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Stadtbahnstrecke in Richtung Degerloch war für zirka zwei Stunden blockiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

