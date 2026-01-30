PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines unbekannten Pkw - E-Bike Fahrer leicht verletzt - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 29.01.2026, kam es gegen 08:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike Fahrer und einem Pkw am Kreisverkehr Nordstraße/ Grünstraße. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge flüchtete der unbekannte Pkw Fahrer von der Unfallörtlichkeit.

Ein 21- jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem E-Bike die Grünstraße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte, den Kreisverkehr Nordstraße geradeaus zu passieren.

Beim Queren der Einmündung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 21- jährigen Radfahrer und einem Pkw, der den Kreisverkehr in Richtung Auedamm verlassen wollte.

Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und der Pkw setzte seine Fahrt über die Gegenfahrbahn in Richtung B8 fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein älteres Modell eines Opel Astra in grau handeln.

Der Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 50 Jahre alt, grau/schwarze Haare nach hinten gegelt, augenscheinlich, Brillenträger, bekleidet mit rotem Pullover.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen grauen Opel und dessen Fahrzeugführer geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

/cd Ref. 260129-1254

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

