PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 54 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich am Donnerstagabend (05.02.2026) bei einem Sturz in der Oberen Waiblinger Straße lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die 54-Jährige war gegen 17.20 Uhr in Richtung Nürnberger Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 207, mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache, alleinbeteiligt stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:09

    POL-S: Gegen geparkten Mercedes gestoßen

    Stuttgart-Obertürkheim (ots) - Eine 34 Jahre alte Ford-Fahrerin ist am Sonntagabend (08.02.2026) in der Hafenbahnstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes gefahren. Die 34-Jährige war gegen 19.45 Uhr in Richtung Untertürkheim unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 25 mutmaßlich einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich und nach rechts lenkte. Dort stieß sie mit dem geparkten Mercedes zusammen. An ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:06

    POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag (06.02.2026) in der Zabergäustraße ereignet hat. Ein 50 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 16.20 Uhr in der Zabergäustraße Richtung Rot unterwegs. Auf der Kreuzung zur Ludwigsburger Straße stieß er mit einer 23-jährigen BMW-Fahrerin zusammen, die von der Ludwigsburger Straße nach links in die Zabergäustraße abbiegen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:01

    POL-S: Im Supermarkt Reizgas versprüht - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Obertürkheim (ots) - Unbekannte haben am Freitagabend (06.02.2026) in einem Supermarkt an der Augsburger Straße Reizgas versprüht. Drei Mitarbeiter des Supermarktes klagten gegen 19.30 Uhr über starken Hustenreiz und Atemwegsbeschwerden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Symptome durch Reizgas oder einem reizgasähnlichen Stoff im Kassenbereich ausgelöst. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren