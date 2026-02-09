Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 54 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich am Donnerstagabend (05.02.2026) bei einem Sturz in der Oberen Waiblinger Straße lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die 54-Jährige war gegen 17.20 Uhr in Richtung Nürnberger Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 207, mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache, alleinbeteiligt stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell