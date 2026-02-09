Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spiegelgläser aus Außenspiegeln gestohlen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost/-Süd (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (06.02.2026 bis 08.02.2026) die Spiegelgläser aus Außenspiegeln von insgesamt 17 Autos gestohlen. Die Täter stahlen zwischen Freitag, 20.00 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr die Spiegelgläser aus den Außenspiegeln der Autos, welche in den Straßen Heidehofstraße, Ameisenbergstraße, Klingenstraße, Falbenhennenstraße, Willy-Reichert-Staffel, Mörikestraße, Hohenzollernstraße, Bopserstraße, Arminstraße und Heusteigstraße geparkt waren und verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

