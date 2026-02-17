Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Münster, Osnabrück, Fahrgast äußert rechtsradikale und antisemitische Parolen

Lengerich, Münster, Osnabrück (ots)

Nach einem Vorfall in der Eurobahn 66 von Münster nach Osnabrück am Donnerstag (12.02.) gegen 14.15 Uhr sucht die Polizei weitere Zeugen.

Eine Lengericherin, die sich als Fahrgast im Zug befand, meldete sich nach der Fahrt bei der Polizei. Ein ihr unbekannter Fahrgast hatte während der Fahrt mehrfach rechtsradikale und antisemitische Äußerungen getätigt.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei jetzt weitere Fahrgäste, die diese Äußerungen ebenfalls mitbekommen haben. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Lengerich zu melden, Telefon 05481/9337-4515.

