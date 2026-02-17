PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Garagenbrand, hoher Sachschaden

Neuenkirchen (ots)

Am Montag (16.02.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 11.45 Uhr zu einem Garagenbrand an der Ahornstraße gerufen worden. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, war die Feuerwehr bereits dabei, den Brand zu löschen.

Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand durch Arbeiten in der Garage. Dabei ist es zu einem Funkenflug gekommen, der Gegenstände in der Garage in Brand setzte. Daraufhin schlug das Feuer auf den vor der Garage stehenden Carport, das angrenzende Wohnhaus sowie den benachbarten Carport über. Die beiden Carports brannten vollständig ab.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

In der Garage standen zwei Motorräder und unter dem angrenzenden Carport ein Porsche. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Auch am Haus entstanden diverse Schäden durch das Feuer. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im geringen sechsstelligen Euro-Bereich.

Während der Löscharbeiten war die Wettringer Straße zwischen dem Westfalenring und dem Haarweg gesperrt.

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

