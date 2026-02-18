Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Einfamilienhaus, Schubladen und Schränke durchsucht

Altenberge (ots)

Über eine Terrassentür haben sich unbekannten Täter am Dienstag (17.02.) zwischen 17.25 Uhr und 22.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Eggenkamp verschafft.

Im Haus öffneten die Einbrecher zahlreiche Schubladen und Schränke. Gestohlen wurden eine Mikrowelle und ein Rucksack. Ob noch weitere Dinge entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell