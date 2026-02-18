PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Polizei sucht Autofahrerin

Ibbenbüren (ots)

Auf dem Tecklenburger Damm ist es am Mittwoch (11.02.) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nach einer am Unfall beteiligten Autofahrerin.

Die 21-jährige Radfahrerin aus Ibbenbüren wollte gegen 12.20 Uhr den Tecklenburger Damm auf Höhe der Kreuzung mit der Osningstraße in Richtung An der Umfluth überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto angefahren. Die 21-Jährige stürzte.

Die Autofahrerin, eine Frau im Alter von 60 bis 70 Jahren, hielt an und sprach kurz mit der Radfahrerin. Diese signalisierte, dass die Autofahrerin ruhig weiterfahren könne. Später stellte die 21-Jährige fest, dass sie doch leicht verletzt war.

Die Polizei sucht nun nach der Autofahrerin. Diese wird gebeten, sich auf der Wache in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

