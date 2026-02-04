PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 10 witterungsbedingte Einsätze für Polizei - Eine Person leicht verletzt

Kreis Höxter (ots)

In der Zeit von Dienstag, 3. Februar, 6 Uhr, bis Mittwoch, 4. Februar, 6 Uhr, kam es im Kreis Höxter zu insgesamt zehn witterungsbedingten Einsätzen für die Polizei. Der Schwerpunkt lag dabei auf Verkehrsunfällen infolge der winterlichen Straßenverhältnisse.

Eine Gefahrenstelle entstand durch einen liegengebliebenen Lkw auf der B83 zwischen Albaxen und Stahle. Gegen 9.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L863 zwischen Beverungen-Tietelsen und Brakel-Erkeln. Eine 54-jährige Frau aus Moringen kam mit ihrem Seat von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Sie erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall auf der B252 in Höhe Brakel-Gehrden kam eine 48-jährige Fahrerin aus Schwäbisch Gmünd in den Abendstunden mit ihrem Mercedes-Benz von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde mithilfe eines Krans geborgen. Die Polizei weist erneut darauf hin, die Fahrweise den witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

