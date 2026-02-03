Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht Unfallgeschädigten nach Verkehrsunfallflucht

Bad Driburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lidl-Marktes in Bad Driburg sucht die Polizei den bislang unbekannten Unfallgeschädigten. Am Freitag, 30. Januar, kam es gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Bad Driburg parkte mit einem Audi A4 ein und touchierte dabei einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich zunächst vom Unfallort. Kurze Zeit später suchte der Unfallverursacher eigenständig eine Polizeidienststelle auf und meldete den Unfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist das beschädigte Fahrzeug bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet daher den Halter des beschädigten Pkw, sich mit seinem Fahrzeug bei der nächstgelegenen Polizeiwache zu melden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden./rek

