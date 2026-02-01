PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rauchentwicklung auf der Autobahn bemerkt - PKW brennt völlig aus

POL-HX: Rauchentwicklung auf der Autobahn bemerkt - PKW brennt völlig aus
  • Bild-Infos
  • Download

Warburg (ots)

Zum Brand eines PKW kam es am Samstag, 31.01.2026, auf der L837 nahe dem Warburger Ortsteil Welda.

Ein 57-jähriger Wuppertaler war zuvor mit dem Fahrzeug auf der A44 in Richtung Kassel unterwegs. Da er kurz vor der Anschlussstelle Warburg einen deutlichen Leistungsverlust des PKW und eine Rauchentwicklung im Bereich des Motors bemerkte, fuhr er von der Autobahn ab.

Nachdem er wenige Meter hinter der Autobahnausfahrt auf der L837 zum Stehen gekommen war, versuchte er zunächst eigenständig, den Brand im Motorraum des Fahrzeugs zu löschen. Als ihm dies nicht gelang, verständigte er die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand der PKW dann bereits in Vollbrand. Das zu diesem Zeitpunkt schon völlig ausgebrannte Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf abgelöscht, die L837 musste für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt werden.

Durch den PKW-Brand entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich, Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden die Reste des PKW durch ein Abschleppunternehmen vom Brandort abtransportiert. (DL)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Dominik.Loehr@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:12

    POL-HX: Neue Erkenntnisse zum Vermissten - Polizei bittet weiter um Hinweise

    Bad Driburg (ots) - Bei der Suche nach dem vermissten 72-Jährigen bei Bad Driburg gibt es neue Erkenntnisse, weshalb die ermittelnde Kriminalpolizei nochmals um Hinweise von möglichen Zeugen bittet. Nach erster Einschätzung hat der Vermisste am Mittwoch, 28. Januar, die Marcus-Klinik in der Brunnenstraße in Bad Driburg gegen 18 Uhr zunächst zu Fuß entlang der ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:59

    POL-HX: 72-jähriger Mann vermisst - Polizei hofft auf Hinweise

    Bad Driburg (ots) - Seit Mittwoch, 28. Januar, wird ein 72-jähriger Mann in Bad Driburg vermisst. Der Mann wurde zuletzt gegen 17 Uhr in der Marcus-Klinik in der Brunnenstraße gesehen. Anschließend hat er die Klinik wahrscheinlich zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Der aus Holzminden stammende Vermisste hat kurze graue Haare und einen leicht humpelnden Gang. Bekleidet ist er vielleicht mit einer hellblau-grünen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren