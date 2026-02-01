Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rauchentwicklung auf der Autobahn bemerkt - PKW brennt völlig aus

Warburg (ots)

Zum Brand eines PKW kam es am Samstag, 31.01.2026, auf der L837 nahe dem Warburger Ortsteil Welda.

Ein 57-jähriger Wuppertaler war zuvor mit dem Fahrzeug auf der A44 in Richtung Kassel unterwegs. Da er kurz vor der Anschlussstelle Warburg einen deutlichen Leistungsverlust des PKW und eine Rauchentwicklung im Bereich des Motors bemerkte, fuhr er von der Autobahn ab.

Nachdem er wenige Meter hinter der Autobahnausfahrt auf der L837 zum Stehen gekommen war, versuchte er zunächst eigenständig, den Brand im Motorraum des Fahrzeugs zu löschen. Als ihm dies nicht gelang, verständigte er die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand der PKW dann bereits in Vollbrand. Das zu diesem Zeitpunkt schon völlig ausgebrannte Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf abgelöscht, die L837 musste für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt werden.

Durch den PKW-Brand entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich, Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden die Reste des PKW durch ein Abschleppunternehmen vom Brandort abtransportiert. (DL)

