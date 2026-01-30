PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Lkw rutsch in Graben - Polizei zieht witterungsbedingte Einsatzbilanz

POL-HX: Lkw rutsch in Graben - Polizei zieht witterungsbedingte Einsatzbilanz
  • Bild-Infos
  • Download

Höxter (ots)

Am Freitagmorgen, 30. Januar, kam es an der Einmündung der K26 zur L763 bei Willebadessen zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw rutschte aufgrund der Witterungsverhältnisse in einen Straßengraben. Der 26-jährige Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück erlitt dabei leichte Verletzungen. Derzeit ist eine Abschleppfirma mit der Bergung des Fahrzeugs unter Einsatz von Kränen beschäftigt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten bleibt der betroffene Streckenabschnitt voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden voll gesperrt. Darüber hinaus verzeichnete die Polizei im Kreis Höxter innerhalb der vergangenen 24 Stunden insgesamt 26 witterungsbedingte Einsätze. Neben drei gemeldeten Gefahrenstellen kam es zu 22 Verkehrsunfällen, bei denen glücklicherweise ausschließlich Sachschäden entstanden. Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der K11 bei Warburg. Dort verlor ein 22-jähriger Mann aus Diemelstadt die Kontrolle über seinen VW Polo, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei Höxter appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen und besondere Vorsicht walten zu lassen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

