PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schülerin durch Außenspiegel verletzt - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Dienstagmorgen, 27. Januar, kam es gegen 7.50 Uhr auf der Straße "Im Schild" in Brakel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 13-jährige Schülerin aus Brakel hielt sich gemeinsam mit mehreren Freundinnen auf Höhe des Parkplatzes der dortigen Gesamtschule auf. Zu diesem Zeitpunkt bog ein schwarzer Pkw von der Straße "Im Schild" nach links auf den Parkplatz ein. Dabei streifte der Außenspiegel des Fahrzeugs die Schülerin am Arm. Der Fahrzeugführer parkte den Pkw anschließend auf dem Parkplatz und entfernte sich fußläufig, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Im Laufe des Tages informierte die Schülerin eine Bekannte über den Unfall und über Schmerzen im Arm. Gemeinsam suchten sie ein Krankenhaus auf, das nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen werden konnte. Die Schülerin wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem schwarzen Pkw oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:18

    POL-HX: Mehrere Einbrüche in Garagen - Polizei sucht Zeugen

    Borgentreich (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 26. auf 27. Januar, kam es zu mehreren Einbrüchen in Garagen an der Dasseburger Straße in Borgentreich-Lütgeneder. Unbekannte Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Garagen. Dabei wurden Werkzeuge sowie weitere Gegenstände entwendet. An den Tatorten konnten Spuren gesichert werden. Was genau entwendet wurde und wie hoch der entstandene ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:50

    POL-HX: Jagdhütte aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Höxter (ots) - In der Zeit von Sonntag, 18. Januar, bis Sonntag, 25. Januar, brachen bislang unbekannte Täter in eine Jagdhütte in Höxter-Bruchhausen ein. Der Tatort befindet sich im Wingelsteiner Weg. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Eine genaue Auflistung der entwendeten Gegenstände ist derzeit Gegenstand der laufenden ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:56

    POL-HX: Pkw rutscht gegen Mauer - Fahrer verletzt

    Willebadessen (ots) - Am Montag, den 26. Januar, kam es in Willebadessen-Engar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer verletzt wurde. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Warburg mit einem Ford Fiesta die Straße "Im Dorf" in Fahrtrichtung Hohenwepel. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer auf der schneenassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen eine Mauer. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren