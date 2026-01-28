Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schülerin durch Außenspiegel verletzt - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Dienstagmorgen, 27. Januar, kam es gegen 7.50 Uhr auf der Straße "Im Schild" in Brakel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 13-jährige Schülerin aus Brakel hielt sich gemeinsam mit mehreren Freundinnen auf Höhe des Parkplatzes der dortigen Gesamtschule auf. Zu diesem Zeitpunkt bog ein schwarzer Pkw von der Straße "Im Schild" nach links auf den Parkplatz ein. Dabei streifte der Außenspiegel des Fahrzeugs die Schülerin am Arm. Der Fahrzeugführer parkte den Pkw anschließend auf dem Parkplatz und entfernte sich fußläufig, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Im Laufe des Tages informierte die Schülerin eine Bekannte über den Unfall und über Schmerzen im Arm. Gemeinsam suchten sie ein Krankenhaus auf, das nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen werden konnte. Die Schülerin wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem schwarzen Pkw oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

