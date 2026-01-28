Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Einbrüche in Garagen - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 26. auf 27. Januar, kam es zu mehreren Einbrüchen in Garagen an der Dasseburger Straße in Borgentreich-Lütgeneder. Unbekannte Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Garagen. Dabei wurden Werkzeuge sowie weitere Gegenstände entwendet. An den Tatorten konnten Spuren gesichert werden. Was genau entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell