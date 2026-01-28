PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Einbrüche in Garagen - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 26. auf 27. Januar, kam es zu mehreren Einbrüchen in Garagen an der Dasseburger Straße in Borgentreich-Lütgeneder. Unbekannte Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Garagen. Dabei wurden Werkzeuge sowie weitere Gegenstände entwendet. An den Tatorten konnten Spuren gesichert werden. Was genau entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 14:50

    POL-HX: Jagdhütte aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Höxter (ots) - In der Zeit von Sonntag, 18. Januar, bis Sonntag, 25. Januar, brachen bislang unbekannte Täter in eine Jagdhütte in Höxter-Bruchhausen ein. Der Tatort befindet sich im Wingelsteiner Weg. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Eine genaue Auflistung der entwendeten Gegenstände ist derzeit Gegenstand der laufenden ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:56

    POL-HX: Pkw rutscht gegen Mauer - Fahrer verletzt

    Willebadessen (ots) - Am Montag, den 26. Januar, kam es in Willebadessen-Engar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer verletzt wurde. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Warburg mit einem Ford Fiesta die Straße "Im Dorf" in Fahrtrichtung Hohenwepel. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer auf der schneenassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen eine Mauer. Der ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:24

    POL-HX: Außenspiegel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Höxter (ots) - Am Montag,19. Januar, kam es auf der Corbiestraße in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein Pkw die Corbiestraße in Fahrtrichtung Corveystraße. Dabei touchierte das Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Ford, wodurch dessen Außenspiegel beschädigt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren