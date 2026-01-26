PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Außenspiegel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Montag,19. Januar, kam es auf der Corbiestraße in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein Pkw die Corbiestraße in Fahrtrichtung Corveystraße. Dabei touchierte das Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Ford, wodurch dessen Außenspiegel beschädigt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, meldete den Vorfall der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen schwarzen VW Passat mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Holzminden gehandelt haben. Die Polizei Höxter bittet insbesondere zwei junge Frauen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben sollen, sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:05

    POL-HX: 16 witterungsbedingte Einsätze für die Polizei Höxter

    Kreis Höxter (ots) - Am Montag, 26. Januar, führte winterliche Witterung mit Schneefall zu zahlreichen Einsätzen für die Polizei im Kreis Höxter. In der Zeit von 5.30 Uhr bis 11.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte insgesamt 16-mal alarmiert. Unter anderem fuhren sich auf der B 239 in Höhe der Abtei mehrere Lkw auf der schneebedeckten Fahrbahn fest und blockierten die Straße zeitweise vollständig. Auch im Bereich ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 11:28

    POL-HX: Brand im Mehrfamilienhaus - mehrere Bewohner verletzt

    Beverungen (ots) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Beverungen am Samstag, den 24. Januar, wurden mehrere Personen verletzt. Polizei und Feuerwehr waren mit mehreren Kräften vor Ort. Gegen 8.25 Uhr gingen bei der Leitstelle die ersten Notrufe über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "In den Poelten" ein. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des Hauses und brachte sie in Sicherheit. Zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren