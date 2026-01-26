POL-HX: Außenspiegel beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Höxter (ots)
Am Montag,19. Januar, kam es auf der Corbiestraße in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein Pkw die Corbiestraße in Fahrtrichtung Corveystraße. Dabei touchierte das Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Ford, wodurch dessen Außenspiegel beschädigt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, meldete den Vorfall der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen schwarzen VW Passat mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Holzminden gehandelt haben. Die Polizei Höxter bittet insbesondere zwei junge Frauen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben sollen, sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek
