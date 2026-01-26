Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 16 witterungsbedingte Einsätze für die Polizei Höxter

Kreis Höxter (ots)

Am Montag, 26. Januar, führte winterliche Witterung mit Schneefall zu zahlreichen Einsätzen für die Polizei im Kreis Höxter. In der Zeit von 5.30 Uhr bis 11.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte insgesamt 16-mal alarmiert. Unter anderem fuhren sich auf der B 239 in Höhe der Abtei mehrere Lkw auf der schneebedeckten Fahrbahn fest und blockierten die Straße zeitweise vollständig. Auch im Bereich Warburg-Nörde stand ein Lkw quer und versperrte die Fahrbahn. In Marienmünster, Steinheim und Warburg rutschten mehrere Fahrzeuge infolge der Witterungsverhältnisse in Straßengräben. Glücklicherweise wurden bei den Einsätzen keine Personen verletzt. Inzwischen sind die meisten Straßen wieder freigegeben. Vereinzelt kann es jedoch weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen./rek

