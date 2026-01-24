Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand im Mehrfamilienhaus - mehrere Bewohner verletzt

Beverungen (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Beverungen am Samstag, den 24. Januar, wurden mehrere Personen verletzt. Polizei und Feuerwehr waren mit mehreren Kräften vor Ort. Gegen 8.25 Uhr gingen bei der Leitstelle die ersten Notrufe über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "In den Poelten" ein. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des Hauses und brachte sie in Sicherheit. Zwei Hausbewohner erlitten Verletzungen und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch zwei Feuerwehrmänner wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Ein 68-jähriger Anwohner gilt als dringend tatverdächtig und wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes musste der Mann jedoch zunächst medizinisch behandelt werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Angaben zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens sind derzeit noch nicht möglich. Die Ermittlungen dauern an./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell