Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Donnerstagabend, den 22. Januar, kam es auf dem Aldi-Parkplatz an der Straße Pfennigbreite in Höxter zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Gegen 17.45 Uhr stellte ein 38-jähriger Mann aus Höxter seinen grauen Mercedes-Benz auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 18 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine frische Beschädigung am Pkw. Der entstandene Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Nach ersten Hinweisen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell