Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 89-Jähriger touchiert E-Scooter - eine Person leicht verletzt

Steinheim (ots)

Am Dienstag, 20. Januar, kam es gegen 16.15 Uhr auf der L 827 zwischen Steinheim und Vinsebeck zu einem Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Mann aus Steinheim befuhr mit einem Seat Ibiza die L 827 aus Richtung Steinheim kommend in Fahrtrichtung Vinsebeck. Vor ihm fuhr ein 19-jähriger Mann aus Bad Driburg mit einem E-Scooter. Beim Überholvorgang touchierte der Senior mit dem Außenspiegel seines Pkw den E-Scooter-Fahrer. Der 19-Jährige kam dadurch zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden./rek

