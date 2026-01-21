PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 89-Jähriger touchiert E-Scooter - eine Person leicht verletzt

Steinheim (ots)

Am Dienstag, 20. Januar, kam es gegen 16.15 Uhr auf der L 827 zwischen Steinheim und Vinsebeck zu einem Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Mann aus Steinheim befuhr mit einem Seat Ibiza die L 827 aus Richtung Steinheim kommend in Fahrtrichtung Vinsebeck. Vor ihm fuhr ein 19-jähriger Mann aus Bad Driburg mit einem E-Scooter. Beim Überholvorgang touchierte der Senior mit dem Außenspiegel seines Pkw den E-Scooter-Fahrer. Der 19-Jährige kam dadurch zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

  • 21.01.2026 – 14:28

    POL-HX: Nach Auffahrunfall sucht die Polizei Zeugen

    Brakel (ots) - Nach einem Auffahrunfall auf der B252 bei Brakel hat das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Offenbar wurde der Unfall durch ein drittes Fahrzeug ausgelöst, das aber nicht direkt in die Kollision verwickelt wurde und weitergefahren ist. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Fahrzeug oder weiteren Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 12:58

    POL-HX: Überholvorgang missglückt - Polizei sucht Zeugen

    Borgentreich (ots) - Am Montag, 19. Januar, kam es auf der B241 bei Borgentreich zu einem Verkehrsunfall infolge eines missglückten Überholvorgangs. Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Lohfelden mit einem Mercedes-Benz die B241 von Hohenwepel in Richtung Borgentreich. Vor ihm fuhren ein grüner Ford SUV mit Anhänger sowie ein Lkw. Kurz vor Borgentreich wollte der 22-Jährige die beiden Fahrzeuge ...

    mehr
