POL-HX: 89-Jähriger touchiert E-Scooter - eine Person leicht verletzt
Steinheim (ots)
Am Dienstag, 20. Januar, kam es gegen 16.15 Uhr auf der L 827 zwischen Steinheim und Vinsebeck zu einem Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Mann aus Steinheim befuhr mit einem Seat Ibiza die L 827 aus Richtung Steinheim kommend in Fahrtrichtung Vinsebeck. Vor ihm fuhr ein 19-jähriger Mann aus Bad Driburg mit einem E-Scooter. Beim Überholvorgang touchierte der Senior mit dem Außenspiegel seines Pkw den E-Scooter-Fahrer. Der 19-Jährige kam dadurch zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden./rek
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell