POL-HX: 20-Jähriger fährt auf geparkten Pkw
Höxter (ots)
Am Dienstag, 20. Januar, kam es gegen 14 Uhr auf der Brakeler Straße (B64) in Höxter-Ottbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Brakel befuhr mit einem Daimlerchrysler die B64 aus Richtung Brakel kommend in Fahrtrichtung Höxter. Nach ersten Erkenntnissen übersah er in der Ortschaft Ottbergen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW UP und fuhr auf diesen auf. Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 5.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrspur in Richtung Höxter vollständig gesperrt./rek
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell