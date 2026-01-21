Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 20-Jähriger fährt auf geparkten Pkw

Am Dienstag, 20. Januar, kam es gegen 14 Uhr auf der Brakeler Straße (B64) in Höxter-Ottbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Brakel befuhr mit einem Daimlerchrysler die B64 aus Richtung Brakel kommend in Fahrtrichtung Höxter. Nach ersten Erkenntnissen übersah er in der Ortschaft Ottbergen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW UP und fuhr auf diesen auf. Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 5.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrspur in Richtung Höxter vollständig gesperrt./rek

