Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 84-jährige Seniorin verursacht Verkehrsunfall - zwei Personen verletzt

Beverungen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B80 bei Beverungen-Herstelle erlitten am Montag, 19. Januar, zwei Personen leichte Verletzungen. Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 69-jährige Frau aus Bad Karlshafen mit einem Opel Mokka die B80 aus Richtung Beverungen kommend in Fahrtrichtung Herstelle. Zeitgleich beabsichtigte eine 84-jährige Frau aus Wesertal, von der B83 nach links auf die B80 in Richtung Beverungen mit einem Mitsubishi einzufahren. Dabei übersah sie offenbar den von links kommenden Opel. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 21.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

