Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Überholvorgang missglückt - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

Am Montag, 19. Januar, kam es auf der B241 bei Borgentreich zu einem Verkehrsunfall infolge eines missglückten Überholvorgangs. Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Lohfelden mit einem Mercedes-Benz die B241 von Hohenwepel in Richtung Borgentreich. Vor ihm fuhren ein grüner Ford SUV mit Anhänger sowie ein Lkw. Kurz vor Borgentreich wollte der 22-Jährige die beiden Fahrzeuge überholen. Dabei scherte der SUV mit seinem Gespann aus, sodass der Mercedes-Fahrer nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und mit einem Leitpfosten kollidierte. Der Ford setzte seine Fahrt fort. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das Gespann des Ford war vermutlich mit einer Mindener Ortskennung unterwegs, auf dem Anhänger befand sich ein Bagger. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

