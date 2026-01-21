Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Auffahrunfall sucht die Polizei Zeugen

Brakel (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der B252 bei Brakel hat das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Offenbar wurde der Unfall durch ein drittes Fahrzeug ausgelöst, das aber nicht direkt in die Kollision verwickelt wurde und weitergefahren ist. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Fahrzeug oder weiteren Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 15. Januar, gegen 7:30 Uhr. Eine 18-Jährige fuhr mit einem grauen Hyundai auf der B 252 aus Richtung Peckelsheim kommend in Fahrtrichtung Brakel. In diesem Moment sei ein entgegenkommendes Fahrzeug knapp vor ihr nach links abgebogen, um auf den Auffahrtsarm zur B64 zu gelangen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 18-Jährige stark bremsen und kam noch rechtzeitig zum Stillstand. Hinter ihr fuhr allerdings ein grüner Audi, dessen 18-jähriger Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er fuhr auf das Heck des Hyundai auf. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Fahrer des abbiegenden Fahrzeugs, das vermutlich schwarz gewesen ist, oder nach anderen Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben könnten. Sie sollten sich melden unter Telefon 05271/962-0. /nig

