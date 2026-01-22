Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kreisweite Verkehrskontrollen im Kreis Höxter - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Kreis Höxter (ots)

Bei einem kreisweiten Kontrolleinsatz der Polizei im Kreis Höxter am Mittwoch, den 21. Januar, wurden insgesamt 204 Verkehrsverstöße festgestellt. Der überwiegende Teil der Beanstandungen betraf Geschwindigkeitsüberschreitungen. Insgesamt 195 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Gegen 40 Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Darüber hinaus wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, der während der Fahrt verbotswidrig sein Mobiltelefon benutzte. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer missachtete eine Vorfahrtsregelung. Besonders erwähnenswert ist die Festnahme eines weißrussischen Lkw-Fahrers im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er führte lediglich einen weißrussischen Reisepass sowie ein in Polen ausgestelltes EU-Touristenvisum mit sich. Der Fahrer war für eine deutsche Spedition tätig und nicht in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet. Es ergaben sich Hinweise auf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz sowie das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Zudem besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weiterhin wurden Verstöße gegen Sozialvorschriften festgestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Höxter zugeführt. Auch gegen die beteiligte deutsche Spedition wurden entsprechende Verfahren eingeleitet./rek

