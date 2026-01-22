Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrüche in Kindertagesstätten - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 19. bis 20. Januar, wurden zwei Kindertagesstätten in Bad Driburg Ziel von Einbrüchen. Die Tatorte befinden sich in der Mühlenstraße sowie in der Von-Galen-Straße. Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Einrichtungen. Die Polizei hat die Spuren vor Ort gesichert. Die Höhe der Tatbeute ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise: Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

