Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Scheunenbrand - Schaden von rund 200.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

Am Donnerstag, den 22. Januar, kam es zu einem Brand einer Scheune zwischen Borgentreich-Borgholz und Beverungen-Rothe. Gegen 12.10 Uhr ging der erste Notruf bei der Leitstelle ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Brandermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Scheune, die sich an der Landesstraße 837 zwischen Borgholz und Rothe befindet, brannte vollständig nieder. Dabei wurden Arbeitsgeräte sowie gelagerte Heu- und Strohballen zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und soll am kommenden Montag durch Brandermittler der Polizei näher untersucht werden. Die L 837 war für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

