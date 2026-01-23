PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Scheunenbrand - Schaden von rund 200.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

Am Donnerstag, den 22. Januar, kam es zu einem Brand einer Scheune zwischen Borgentreich-Borgholz und Beverungen-Rothe. Gegen 12.10 Uhr ging der erste Notruf bei der Leitstelle ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Brandermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Scheune, die sich an der Landesstraße 837 zwischen Borgholz und Rothe befindet, brannte vollständig nieder. Dabei wurden Arbeitsgeräte sowie gelagerte Heu- und Strohballen zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und soll am kommenden Montag durch Brandermittler der Polizei näher untersucht werden. Die L 837 war für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 10:14

    POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

    Höxter (ots) - Am Donnerstagabend, den 22. Januar, kam es auf dem Aldi-Parkplatz an der Straße Pfennigbreite in Höxter zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Gegen 17.45 Uhr stellte ein 38-jähriger Mann aus Höxter seinen grauen Mercedes-Benz auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 18 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine frische Beschädigung am Pkw. Der entstandene Schaden liegt im ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:26

    POL-HX: Einbrüche in Kindertagesstätten - Polizei sucht Zeugen

    Bad Driburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 19. bis 20. Januar, wurden zwei Kindertagesstätten in Bad Driburg Ziel von Einbrüchen. Die Tatorte befinden sich in der Mühlenstraße sowie in der Von-Galen-Straße. Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Einrichtungen. Die Polizei hat die Spuren vor Ort gesichert. Die Höhe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren