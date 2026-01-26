PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Scheune in Brakel-Riesel gerät in Brand

  • Bild-Infos
  • Download

Brakel (ots)

Eine Scheunentrakt in Brakel-Riesel ist am Montag, 26. Januar, in Brand geraten. Um 6.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und gegen 8.30 Uhr abrücken. Die Kriminalpolizei Höxter nahm anschließend die Untersuchungen zur Ursache auf.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus. Der Brand könnte von einem Quad ausgegangen sein, das am Morgen genutzt und dann vom Besitzer wieder in der Scheune abgestellt wurde. Von dort dehnte sich das Feuer auf die gesamte Scheune aus. Der entstandene Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, der Brandort wurde beschlagnahmt. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

