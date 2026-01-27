Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw rutscht gegen Mauer - Fahrer verletzt

Willebadessen (ots)

Am Montag, den 26. Januar, kam es in Willebadessen-Enger zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer verletzt wurde. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Warburg mit einem Ford Fiesta die Straße "Im Dorf" in Fahrtrichtung Hohenwepel. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer auf der schneenassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen eine Mauer. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro./rek

