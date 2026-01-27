PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw rutscht gegen Mauer - Fahrer verletzt

Willebadessen (ots)

Am Montag, den 26. Januar, kam es in Willebadessen-Enger zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer verletzt wurde. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Warburg mit einem Ford Fiesta die Straße "Im Dorf" in Fahrtrichtung Hohenwepel. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer auf der schneenassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen eine Mauer. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:24

    POL-HX: Außenspiegel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Höxter (ots) - Am Montag,19. Januar, kam es auf der Corbiestraße in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein Pkw die Corbiestraße in Fahrtrichtung Corveystraße. Dabei touchierte das Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Ford, wodurch dessen Außenspiegel beschädigt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge, ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:05

    POL-HX: 16 witterungsbedingte Einsätze für die Polizei Höxter

    Kreis Höxter (ots) - Am Montag, 26. Januar, führte winterliche Witterung mit Schneefall zu zahlreichen Einsätzen für die Polizei im Kreis Höxter. In der Zeit von 5.30 Uhr bis 11.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte insgesamt 16-mal alarmiert. Unter anderem fuhren sich auf der B 239 in Höhe der Abtei mehrere Lkw auf der schneebedeckten Fahrbahn fest und blockierten die Straße zeitweise vollständig. Auch im Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren