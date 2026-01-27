POL-HX: Pkw rutscht gegen Mauer - Fahrer verletzt
Willebadessen (ots)
Am Montag, den 26. Januar, kam es in Willebadessen-Enger zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer verletzt wurde. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Warburg mit einem Ford Fiesta die Straße "Im Dorf" in Fahrtrichtung Hohenwepel. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer auf der schneenassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen eine Mauer. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro./rek
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell