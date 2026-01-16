Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gefährliche Fahrweise nach beabsichtigter Verkehrskontrolle - Zeugen gesucht

Bingen am Rhein (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 16:20 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizei Bingen, in der Bingerbrücker Straße den 18-jährigen Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als dieser die ihm drohende Kontrolle erkannte, beschleunigte er seinen PKW stark und versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen.

Hierbei kam es kurz vor der Einmündung zur Gerbhausstraße innerorts zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei dem der Fahrer trotz eines entgegenkommenden Linienbusses einen anderen PKW überholte.

Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit über die Kaufhausgasse in die Binger Fußgängerzone, bis zum Carl-Puricelli-Platz fort, wo es fast zum Zusammenstoß mit einem anderen PKW kam.

Dort wurde das flüchtende Fahrzeug schließlich aufgrund der Fahrweise und der baulichen Gegebenheiten aus den Augen verloren - da der Fahrer den Beamten jedoch kein Unbekannter war, konnte er bereits zuvor zweifelsfrei identifiziert werden.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugenaufruf:

Die Polizei Bingen bittet Personen, die Angaben zur Fahrweise und möglichen Fluchtrichtung des flüchtigen Fahrers machen können oder selbst durch dessen Verhalten gefährdet wurden, sich bei der Polizei Bingen unter der unten angegebenen Telefonnummer oder per E-Mail zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell