Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bingen / Grolsheim (ots)

Am 15.01.15 gegen 12:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Gustav-Stresemann-Straße bei Bingen / Grolsheim einen in den Landkreis Bad Kreuznach zugelassenen Kleinwagen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 30-jährigen Fahrer Hinweise auf einen Drogenkonsum gewonnen werden. Der Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe "THC", was den Konsum eines Cannabisprodukts belegt. Der Fahrer gab auf Vorhalt hin den Konsum von Cannabiscookies zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Die Polizei Bingen weist in diesem Zusammenhang auf die zwar vorhandene Legalisierung von Cannabis hin, diese muss jedoch auch in ihrer Wirksamkeit getrennt von der Teilnahme am Straßenverkehr erfolgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell