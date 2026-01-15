PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bingen / Grolsheim (ots)

Am 15.01.15 gegen 12:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Gustav-Stresemann-Straße bei Bingen / Grolsheim einen in den Landkreis Bad Kreuznach zugelassenen Kleinwagen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 30-jährigen Fahrer Hinweise auf einen Drogenkonsum gewonnen werden. Der Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe "THC", was den Konsum eines Cannabisprodukts belegt. Der Fahrer gab auf Vorhalt hin den Konsum von Cannabiscookies zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Die Polizei Bingen weist in diesem Zusammenhang auf die zwar vorhandene Legalisierung von Cannabis hin, diese muss jedoch auch in ihrer Wirksamkeit getrennt von der Teilnahme am Straßenverkehr erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 19:30

    POL-PIBIN: Achtung - Fake-Anrufer melden sich als Kriminalpolizei im Bereich Bingen

    Bingen / Münster- Sarmsheim (ots) - Die Polizei warnt erneut vor der Masche betrügerischer Anrufer, die sich als (Kriminal-)Polizei ausgeben. Ziel der Täter ist es, an sensible Daten oder Bargeld zu gelangen. Am heutigen Abend kam es vermehrt zu entsprechenden Anrufen in der Region Bingen und Münster- Sarmsheim. Die Polizei bittet darum, bei verdächtigen Anrufen ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 03:46

    POL-PIBIN: Unerwartete Wendung...

    Bingen (ots) - Am 11.01.2026 gegen 02:00 Uhr rückte eine Streife der Polizei Bingen zu einer Kneipe in der Hasengasse aus. Der 22-jährige Melder gab zuvor am Notruf an, dass es zu einer Körperverletzung zu seinem Nachteil kam. Vor Ort bestätigte der angetrunkene Melder der Streife gegenüber seine Erstmeldung und konkretisierte diese dahingehend, dass er durch einen anderen Gast der Lokalität mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sei. Der Täter sei noch ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 19:28

    POL-PIBIN: Vermisstensuche in Bingen-Bingerbrück erfolgreich beendet

    Bingen (ots) - Am Samstagmittag wurde die Polizei über ein vermisstes Kind im Stadtteil Bingen-Bingerbrück informiert. Die Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen ein. Diese wurden durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers, eines Polizeihundes, des kommunalen Vollzugsdienstes sowie durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bingen unterstützt. Der Vermisste konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren