Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Vermisstensuche in Bingen-Bingerbrück erfolgreich beendet

Bingen (ots)

Am Samstagmittag wurde die Polizei über ein vermisstes Kind im Stadtteil Bingen-Bingerbrück informiert. Die Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen ein. Diese wurden durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers, eines Polizeihundes, des kommunalen Vollzugsdienstes sowie durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bingen unterstützt. Der Vermisste konnte noch am selben Nachmittag im Stadtgebiet wohlbehalten angetroffen und anschließend an die Erziehungsberechtigte übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

