Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Achtung - Fake-Anrufer melden sich als Kriminalpolizei im Bereich Bingen

Bingen / Münster- Sarmsheim (ots)

Die Polizei warnt erneut vor der Masche betrügerischer Anrufer, die sich als (Kriminal-)Polizei ausgeben. Ziel der Täter ist es, an sensible Daten oder Bargeld zu gelangen. Am heutigen Abend kam es vermehrt zu entsprechenden Anrufen in der Region Bingen und Münster- Sarmsheim. Die Polizei bittet darum, bei verdächtigen Anrufen Ruhe zu bewahren und folgende Hinweise zu beachten:

Geben Sie niemals sensible Informationen weiter (PINs, TANs, Passwörter, Kontodaten). Legen Sie auf, wenn die Situation verdächtig wirkt, und prüfen Sie die Legitimität der Polizei über offizielle Kanäle.

Kontaktieren Sie die jeweils zuständige Polizeidienststelle über eine offiziell veröffentlichte Nummer, nicht über Nummern, die im Anruf genannt werden. Informieren Sie Familienmitglieder, besonders ältere Personen, über die Masche. Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei.

