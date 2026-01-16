PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Sprendlingen (ots)

Am Vormittag des 16.01.2026 kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen gegen 11:00 Uhr in der Karlstraße in Sprendlingen den 64-jährigen Fahrer eines Motorrollers.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich, dass es sich bei dem Motorroller um ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelte. Den hierfür erforderlichen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Eine Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen bestätigte den Verdacht der Beamten - der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

