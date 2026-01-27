Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Jagdhütte aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

In der Zeit von Sonntag, 18. Januar, bis Sonntag, 25. Januar, brachen bislang unbekannte Täter in eine Jagdhütte in Höxter-Bruchhausen ein. Der Tatort befindet sich im Wingelsteiner Weg. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Eine genaue Auflistung der entwendeten Gegenstände ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

