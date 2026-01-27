PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Jagdhütte aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

In der Zeit von Sonntag, 18. Januar, bis Sonntag, 25. Januar, brachen bislang unbekannte Täter in eine Jagdhütte in Höxter-Bruchhausen ein. Der Tatort befindet sich im Wingelsteiner Weg. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Eine genaue Auflistung der entwendeten Gegenstände ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

