Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 72-jähriger Mann vermisst - Polizei hofft auf Hinweise

Bad Driburg (ots)

Seit Mittwoch, 28. Januar, wird ein 72-jähriger Mann in Bad Driburg vermisst. Der Mann wurde zuletzt gegen 17 Uhr in der Marcus-Klinik in der Brunnenstraße gesehen. Anschließend hat er die Klinik wahrscheinlich zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen.

Der aus Holzminden stammende Vermisste hat kurze graue Haare und einen leicht humpelnden Gang. Bekleidet ist er vielleicht mit einer hellblau-grünen Winterjacke. Er könnte Walking-Stöcke mitführen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des 72-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich umgehend über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden. Ein Lichtbild der vermissten Person ist auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/193336

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

