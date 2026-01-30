PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Neue Erkenntnisse zum Vermissten - Polizei bittet weiter um Hinweise

Bad Driburg (ots)

Bei der Suche nach dem vermissten 72-Jährigen bei Bad Driburg gibt es neue Erkenntnisse, weshalb die ermittelnde Kriminalpolizei nochmals um Hinweise von möglichen Zeugen bittet.

Nach erster Einschätzung hat der Vermisste am Mittwoch, 28. Januar, die Marcus-Klinik in der Brunnenstraße in Bad Driburg gegen 18 Uhr zunächst zu Fuß entlang der Langen Straße in Richtung Innenstadt verlassen. Später hat er sich anscheinend mit einem Fahrzeug zum Gasthof Josefsmühle an der B 64 fahren lassen. Danach verliert sich seine Spur.

Deshalb fragt die Polizei nun ganz konkret, wem am Mittwoch, 28. Januar, ab etwa 19 Uhr, ein Fußgänger an der B 64 in Höhe Josefsmühle aufgefallen ist. Womöglich hat sich der Mann auch von einem anderen Auto mitnehmen lassen.

Der 72-Jährige ist bekleidet mit einer auffälligen hellblau-grünen Winterjacke, trägt eine Brille, führt zwei Gehstöcke mit sich und fällt durch einen unsicheren, schlurfenden Gang auf.

Ein Lichtbild der vermissten Person ist im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/193336

Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

Link zur ursprünglichen Vermisstenfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6206708

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:59

    POL-HX: 72-jähriger Mann vermisst - Polizei hofft auf Hinweise

    Bad Driburg (ots) - Seit Mittwoch, 28. Januar, wird ein 72-jähriger Mann in Bad Driburg vermisst. Der Mann wurde zuletzt gegen 17 Uhr in der Marcus-Klinik in der Brunnenstraße gesehen. Anschließend hat er die Klinik wahrscheinlich zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Der aus Holzminden stammende Vermisste hat kurze graue Haare und einen leicht humpelnden Gang. Bekleidet ist er vielleicht mit einer hellblau-grünen ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:06

    POL-HX: Schülerin durch Außenspiegel verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Brakel (ots) - Am Dienstagmorgen, 27. Januar, kam es gegen 7.50 Uhr auf der Straße "Im Schild" in Brakel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 13-jährige Schülerin aus Brakel hielt sich gemeinsam mit mehreren Freundinnen auf Höhe des Parkplatzes der dortigen Gesamtschule auf. Zu diesem Zeitpunkt bog ein schwarzer Pkw von der Straße "Im Schild" nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren