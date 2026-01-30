Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Neue Erkenntnisse zum Vermissten - Polizei bittet weiter um Hinweise

Bad Driburg (ots)

Bei der Suche nach dem vermissten 72-Jährigen bei Bad Driburg gibt es neue Erkenntnisse, weshalb die ermittelnde Kriminalpolizei nochmals um Hinweise von möglichen Zeugen bittet.

Nach erster Einschätzung hat der Vermisste am Mittwoch, 28. Januar, die Marcus-Klinik in der Brunnenstraße in Bad Driburg gegen 18 Uhr zunächst zu Fuß entlang der Langen Straße in Richtung Innenstadt verlassen. Später hat er sich anscheinend mit einem Fahrzeug zum Gasthof Josefsmühle an der B 64 fahren lassen. Danach verliert sich seine Spur.

Deshalb fragt die Polizei nun ganz konkret, wem am Mittwoch, 28. Januar, ab etwa 19 Uhr, ein Fußgänger an der B 64 in Höhe Josefsmühle aufgefallen ist. Womöglich hat sich der Mann auch von einem anderen Auto mitnehmen lassen.

Der 72-Jährige ist bekleidet mit einer auffälligen hellblau-grünen Winterjacke, trägt eine Brille, führt zwei Gehstöcke mit sich und fällt durch einen unsicheren, schlurfenden Gang auf.

Ein Lichtbild der vermissten Person ist im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/193336

Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

Link zur ursprünglichen Vermisstenfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6206708

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell