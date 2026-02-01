Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermisster 72-Jähriger tot aufgefunden

Bad Driburg (ots)

Der vermisste 72-Jährige aus Bad Driburg ist am Samstag, 31. Januar, aufgefunden worden.

Im Laufe des Vormittags wurde im Umfeld der Josefsmühle bei Bad Driburg ein lebloser Körper entdeckt.

Die hinzugerufene Kriminalpolizei konnte die Identität zweifelsfrei feststellen, es handelte sich dabei um den seit Mittwoch, 28. Januar, vermissten 72-Jährigen. Die weiteren Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Vorausgegangen waren intensive Suchmaßnahmen in dem schneebedeckten Areal, unter anderem mit mehreren Spürhunden und Drohnen.

Die öffentliche Vermisstenfahndung wird damit beendet. Die Polizei bedankt sich für die umfangreiche Unterstützung bei den Suchmaßnahmen und bittet darum, zwischenzeitlich veröffentlichte Fotos im Internet und in sozialen Netzwerken zu entfernen.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6206708

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell