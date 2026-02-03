PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schüler durch Druckgaswaffe verletzt

Bad Driburg (ots)

Beim Hantieren mit einer Druckgaspistole ist ein Schüler in Bad Driburg leicht verletzt worden. Ein Mitschüler hatte diese am Dienstag, 27.01.2026, mit sich geführt und sie ihm außerhalb des Schulgeländes zeigen wollen. Dabei löste sich ein Schuss, der zu den leichten Verletzungen führte.

Die Polizei wurde am Donnerstag, 29.01.2026, über den Vorfall informiert und hat daraufhin die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Druckgaspistole wurde sichergestellt.

Der genaue Hergang, insbesondere wie sich der Schuss aus der Waffe gelöst hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Paderborn geführt werden. Geprüft wird außerdem ein möglicher Verstoß gegen das Waffengesetz.

Darüberhinausgehende Auskünfte können nicht erteilt werden, weil es sich bei dem Beschuldigten um einen Jugendlichen handelt, dessen Persönlichkeitsrechte besonders zu schützen sind (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 LPresseG NRW).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:00

    POL-HX: Polizei sucht Unfallgeschädigten nach Verkehrsunfallflucht

    Bad Driburg (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lidl-Marktes in Bad Driburg sucht die Polizei den bislang unbekannten Unfallgeschädigten. Am Freitag, 30. Januar, kam es gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Bad Driburg parkte mit einem Audi A4 ein und touchierte dabei ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 11:28

    POL-HX: Vermisster 72-Jähriger tot aufgefunden

    Bad Driburg (ots) - Der vermisste 72-Jährige aus Bad Driburg ist am Samstag, 31. Januar, aufgefunden worden. Im Laufe des Vormittags wurde im Umfeld der Josefsmühle bei Bad Driburg ein lebloser Körper entdeckt. Die hinzugerufene Kriminalpolizei konnte die Identität zweifelsfrei feststellen, es handelte sich dabei um den seit Mittwoch, 28. Januar, vermissten 72-Jährigen. Die weiteren Untersuchungen ergaben keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren