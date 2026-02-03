Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schüler durch Druckgaswaffe verletzt

Bad Driburg (ots)

Beim Hantieren mit einer Druckgaspistole ist ein Schüler in Bad Driburg leicht verletzt worden. Ein Mitschüler hatte diese am Dienstag, 27.01.2026, mit sich geführt und sie ihm außerhalb des Schulgeländes zeigen wollen. Dabei löste sich ein Schuss, der zu den leichten Verletzungen führte.

Die Polizei wurde am Donnerstag, 29.01.2026, über den Vorfall informiert und hat daraufhin die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Druckgaspistole wurde sichergestellt.

Der genaue Hergang, insbesondere wie sich der Schuss aus der Waffe gelöst hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Paderborn geführt werden. Geprüft wird außerdem ein möglicher Verstoß gegen das Waffengesetz.

Darüberhinausgehende Auskünfte können nicht erteilt werden, weil es sich bei dem Beschuldigten um einen Jugendlichen handelt, dessen Persönlichkeitsrechte besonders zu schützen sind (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 LPresseG NRW).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell