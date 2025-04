Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/165115

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 26. März 2024 an einem Bankautomaten an der Bochumer Straße 103 in Bochum-Wattenscheid widerrechtlich Geld abgehoben haben. Zuvor hatte die Kontoinhaberin einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters erhalten, der sensible Kontodaten abgefragt hat.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4155 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell