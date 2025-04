POL-BO: Trickbetrüger bestehlen Seniorin (86) - Polizei nimmt einen Tatverdächtigen (17) vorläufig fest

Herne (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag, 26. April, in eine Wohnung an der Tellstraße in Herne-Wanne eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Zwischen 13.30 und 14.55 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Tellstraße. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Einem Nachbarn fielen im Hausflur zwei verdächtige Frauen ...

