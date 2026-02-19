PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Steinfurt, Betrug durch Phishing und durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Lengerich, Steinfurt (ots)

In Steinfurt und in Lengerich sind zwei Männer Opfer von Betrugsmaschen geworden.

In Steinfurt bot ein Mann auf einer bekannten Internetseite für Kleinanzeigen etwas zum Kauf an. Eine interessierte Käuferin meldete sich und schickte per Mail einen Link - angeblich zur Bezahlung. Der Steinfurter folgte dem Link und musste dort seine Kontotaten eingeben.

Dann sollte er eine Testzahlung durchführen und diese per Push-Tan-App freigeben. Es folgte eine weitere angebliche "Testzahlung". Schließlich verlor der Geschädigte einen hohen dreistelligen Eurobetrag. Er erstattete Anzeige.

In Lengerich erhielt ein Senior auf seinem Laptop eine Fehlermeldung, angeblich von Microsoft. Er wählte die in der Fehlermeldung angegebene Telefonnummer.

Dann folgte er den Anweisungen des falschen Microsoft-Mitarbeiters. Er erwarb Geschenkkarten im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags und gab die entsprechenden Codes durch. Später wurde dem Lengericher der Betrug bewusst und er wendete sich an die Polizei.

An dieser Stelle gibt die Polizei einige Hinweise zu diesen beiden gängigen Betrugsmaschen:

1.	Phishing-Mails:
-	Wenn Sie eine E-Mail erhalten, in der Sie aufgefordert werden, durch Eingabe persönlicher Daten eine Zahlung zu bestätigen oder sich zu verifizieren, brechen Sie den Vorgang sofort ab!
-	Die Kleinanzeigenportale fragen niemals per E-Mail nach Zugangsdaten.
-	Nutzen Sie stets nur die richtige Website ihres Geldinstituts, indem Sie die Webadresse selbst in den Browser eingeben. Folgen Sie niemals einem entsprechenden Link, den Sie von Unbekannten erhalten.
2.	Falsche Microsoft-Mitarbeiter:
-	Sollten Sie eine Warnmeldung auf Ihrem Computer erhalten, nehmen Sie den Rechner vom Netz oder stellen Sie diesen einfach aus.
-	Rufen Sie niemals Telefonnummern an, die Ihnen plötzlich auf Ihrem Computer angezeigt werden.
-	Echte Fehler- oder Warnmeldungen von Microsoft enthalten niemals Telefonnummern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:52

    POL-ST: Rheine-Mesum, Diebstahl einer Bronzefigur, Zeugen gesucht

    Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagabend (17.02.), 22.00 Uhr und Mittwochmorgen (18.02.), 09.15 Uhr ist in Mesum eine Bronzefigur aus der Dorfmitte gestohlen worden. Die sogenannte Schmachtlapp-Figur stand an der Rheiner Straße/Alte Bahnhofstraße und wurde gewaltsam vom Boden entfernt. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise zum Verbleib der Figur oder zum Diebstahl dieser nimmt die ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:55

    POL-ST: Ibbenbüren, Polizei sucht Autofahrerin

    Ibbenbüren (ots) - Auf dem Tecklenburger Damm ist es am Mittwoch (11.02.) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nach einer am Unfall beteiligten Autofahrerin. Die 21-jährige Radfahrerin aus Ibbenbüren wollte gegen 12.20 Uhr den Tecklenburger Damm auf Höhe der Kreuzung mit der Osningstraße in Richtung An der Umfluth überqueren. Dabei wurde sie von ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:23

    POL-ST: Wettringen, Einbruch in Wohnhaus, Täter flüchten

    Wettringen (ots) - Unbekannte Täter haben an der Kettelerstraße die Scheibe der Terrassentür eines Wohnhauses eingeschlagen. Ein Bewohner hörte am Dienstagabend (17.02.) gegen 18.50 Uhr laute Geräusche aus dem Erdgeschoss. Daraufhin rief er in Richtung Erdgeschoss. Der oder die unbekannten Täter flüchteten über den Garten in Richtung Nachbargrundstück. Anschließend stieg laut Zeugenangaben mindestens eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren