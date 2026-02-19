Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Steinfurt, Betrug durch Phishing und durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Lengerich, Steinfurt (ots)

In Steinfurt und in Lengerich sind zwei Männer Opfer von Betrugsmaschen geworden.

In Steinfurt bot ein Mann auf einer bekannten Internetseite für Kleinanzeigen etwas zum Kauf an. Eine interessierte Käuferin meldete sich und schickte per Mail einen Link - angeblich zur Bezahlung. Der Steinfurter folgte dem Link und musste dort seine Kontotaten eingeben.

Dann sollte er eine Testzahlung durchführen und diese per Push-Tan-App freigeben. Es folgte eine weitere angebliche "Testzahlung". Schließlich verlor der Geschädigte einen hohen dreistelligen Eurobetrag. Er erstattete Anzeige.

In Lengerich erhielt ein Senior auf seinem Laptop eine Fehlermeldung, angeblich von Microsoft. Er wählte die in der Fehlermeldung angegebene Telefonnummer.

Dann folgte er den Anweisungen des falschen Microsoft-Mitarbeiters. Er erwarb Geschenkkarten im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags und gab die entsprechenden Codes durch. Später wurde dem Lengericher der Betrug bewusst und er wendete sich an die Polizei.

An dieser Stelle gibt die Polizei einige Hinweise zu diesen beiden gängigen Betrugsmaschen:

1. Phishing-Mails: - Wenn Sie eine E-Mail erhalten, in der Sie aufgefordert werden, durch Eingabe persönlicher Daten eine Zahlung zu bestätigen oder sich zu verifizieren, brechen Sie den Vorgang sofort ab! - Die Kleinanzeigenportale fragen niemals per E-Mail nach Zugangsdaten. - Nutzen Sie stets nur die richtige Website ihres Geldinstituts, indem Sie die Webadresse selbst in den Browser eingeben. Folgen Sie niemals einem entsprechenden Link, den Sie von Unbekannten erhalten.

2. Falsche Microsoft-Mitarbeiter: - Sollten Sie eine Warnmeldung auf Ihrem Computer erhalten, nehmen Sie den Rechner vom Netz oder stellen Sie diesen einfach aus. - Rufen Sie niemals Telefonnummern an, die Ihnen plötzlich auf Ihrem Computer angezeigt werden. - Echte Fehler- oder Warnmeldungen von Microsoft enthalten niemals Telefonnummern.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell