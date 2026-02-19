PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (19.02.) ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Bonifatiusstraße, Höhe Am Stadtwalde gekommen.

Eine Frau aus Rheine parkte ihren schwarzen VW Polo in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 12.00 auf dem Parkplatz. In dieser Zeit wurde das Auto von einem Unbekannten an der hinteren linken Stoßstange beschädigt.

Der Unfallverursacher hat sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wir auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

