POL-HF: Auffahrunfall an Ampel - Mercedesfahrer leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (20.02.) ereignete sich auf der Bielefelder Straße gegen 18.10 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Werther fuhr mit seinem Ford in Richtung Bielefeld als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Die dortige Ampelanlage zeigte Rotlicht. Unmittelbar hinter dem Mann fuhr ein 70-jähriger Herforder mit seinem Mercedes und bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Einem dahinterfahrenden 20-jährigen Herforder gelang es nicht, seinen Mercedes rechtzeitig abzubremsen, sodass er auf den vorausfahrenden Mercedes auffuhr. Dieser wurde wiederum in den davor fahrenden Ford geschoben. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

