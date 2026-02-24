Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter fährt unter Alkoholeinfluss

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Montagnachmittag (23.02.) ereignete sich auf der Straße Im Obrock um 15.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Kirchlengern bog mit seinem Audi vom Espelweg aus nach links in die Straße Im Obrock ab. Dort standen am Fahrbahnrand mehrere geparkte Fahrzeuge, an denen der Audi-Fahrer vorbeifuhr. Zeitgleich fuhr in entgegengesetzter Richtung ein 44-jähriger Bünder mit seinem VW. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei dem 51-Jährigen Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde zur Entnahme einer Blutprobe ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 20.000 Euro.

