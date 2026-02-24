PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter fährt unter Alkoholeinfluss

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Montagnachmittag (23.02.) ereignete sich auf der Straße Im Obrock um 15.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Kirchlengern bog mit seinem Audi vom Espelweg aus nach links in die Straße Im Obrock ab. Dort standen am Fahrbahnrand mehrere geparkte Fahrzeuge, an denen der Audi-Fahrer vorbeifuhr. Zeitgleich fuhr in entgegengesetzter Richtung ein 44-jähriger Bünder mit seinem VW. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei dem 51-Jährigen Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde zur Entnahme einer Blutprobe ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

  • 24.02.2026 – 10:08

    POL-HF: Einbruch - Polizei sucht Zeugen

    Vlotho (ots) - (jd) Die Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Weserstraße stellte am Montagmorgen (23.02.), um 4.15 Uhr einen Einbruch fest: Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen gleich mehrere Türen im Kellergeschoss gewaltsam an, um in die dortigen Räumlichkeiten zu gelangen. Offensichtlich brachen sie dort unter anderem die Türen von Mitarbeiterspinden auf und durchsuchten diese, zudem durchsuchten sie in ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:29

    POL-HF: Auffahrunfall an Ampel - Mercedesfahrer leicht verletzt

    Herford (ots) - (jd) Am Freitag (20.02.) ereignete sich auf der Bielefelder Straße gegen 18.10 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Werther fuhr mit seinem Ford in Richtung Bielefeld als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Die dortige Ampelanlage zeigte Rotlicht. Unmittelbar hinter dem Mann fuhr ein 70-jähriger Herforder mit seinem Mercedes und bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Einem ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:27

    POL-HF: Vlothoer beschädigt geparktes Auto und flüchtet - Fahrer leistet Widerstand

    Vlotho (ots) - (jd) Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Freitagmittag (20.02.) eine Verkehrsunfallflucht: Der bis dahin unbekannte Fahrer eines Ford touchierte beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Detmolder Straße den geparkten Ford einer 71-jährigen Vlothoerin, der dabei beschädigt wurde. Statt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte ...

    mehr
