PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

Herford (ots)

(um) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt derzeit in einem besonderen Fall eines sog. Blitzeinbruch, der sich gegen 01:01 Uhr in der vergangenen Nacht an einem Juweliergeschäft in der Innenstadt Herford ereignete. Mehrere bislang unbekannte Täter gingen dabei mit brachialer Gewalt gegen eine Schaufensterscheibe an dem Geschäft vor. Das große spezielle schwere Fensterglas fiel dabei aus dem Rahmen und die Einbrecher hatten damit Zugriff auf wertvollen Schmuck in der Auslage. Die Tatbegehung erfolgte allerdings lautstark, sodass Zeugen auf den Einbruch aufmerksam wurden, die die Polizei verständigten. Die dunkel gekleideten Täter flüchteten daraufhin und liefen vom Tatort weg. Die Polizei geht von mindestens drei Tätern aus. Eine Person nahm die Polizei noch in Tatortnähe wenige Minuten nach dem Blitzeinbruch fest. Es handelt sich dabei um einen 40-Jährigen. Die weitere Fahndung verlief bislang negativ. In dem Zusammenhang der Tat könnte ein dunkler PKW der Marke Skoda stehen, der auffällig schnell aus der Innenstadt wegfuhr. Die Polizei bittet in dem Fall um Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich zu melden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 10:10

    POL-HF: Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter fährt unter Alkoholeinfluss

    Kirchlengern (ots) - (jd) Am Montagnachmittag (23.02.) ereignete sich auf der Straße Im Obrock um 15.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Kirchlengern bog mit seinem Audi vom Espelweg aus nach links in die Straße Im Obrock ab. Dort standen am Fahrbahnrand mehrere geparkte Fahrzeuge, an denen der Audi-Fahrer vorbeifuhr. Zeitgleich fuhr in ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:08

    POL-HF: Einbruch - Polizei sucht Zeugen

    Vlotho (ots) - (jd) Die Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Weserstraße stellte am Montagmorgen (23.02.), um 4.15 Uhr einen Einbruch fest: Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen gleich mehrere Türen im Kellergeschoss gewaltsam an, um in die dortigen Räumlichkeiten zu gelangen. Offensichtlich brachen sie dort unter anderem die Türen von Mitarbeiterspinden auf und durchsuchten diese, zudem durchsuchten sie in ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:29

    POL-HF: Auffahrunfall an Ampel - Mercedesfahrer leicht verletzt

    Herford (ots) - (jd) Am Freitag (20.02.) ereignete sich auf der Bielefelder Straße gegen 18.10 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Werther fuhr mit seinem Ford in Richtung Bielefeld als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Die dortige Ampelanlage zeigte Rotlicht. Unmittelbar hinter dem Mann fuhr ein 70-jähriger Herforder mit seinem Mercedes und bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren