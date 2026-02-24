Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

Herford (ots)

(um) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt derzeit in einem besonderen Fall eines sog. Blitzeinbruch, der sich gegen 01:01 Uhr in der vergangenen Nacht an einem Juweliergeschäft in der Innenstadt Herford ereignete. Mehrere bislang unbekannte Täter gingen dabei mit brachialer Gewalt gegen eine Schaufensterscheibe an dem Geschäft vor. Das große spezielle schwere Fensterglas fiel dabei aus dem Rahmen und die Einbrecher hatten damit Zugriff auf wertvollen Schmuck in der Auslage. Die Tatbegehung erfolgte allerdings lautstark, sodass Zeugen auf den Einbruch aufmerksam wurden, die die Polizei verständigten. Die dunkel gekleideten Täter flüchteten daraufhin und liefen vom Tatort weg. Die Polizei geht von mindestens drei Tätern aus. Eine Person nahm die Polizei noch in Tatortnähe wenige Minuten nach dem Blitzeinbruch fest. Es handelt sich dabei um einen 40-Jährigen. Die weitere Fahndung verlief bislang negativ. In dem Zusammenhang der Tat könnte ein dunkler PKW der Marke Skoda stehen, der auffällig schnell aus der Innenstadt wegfuhr. Die Polizei bittet in dem Fall um Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich zu melden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

