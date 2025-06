Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsdiebstahl bei einem Restaurant

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Mittwoch am Schillerplatz in ein Restaurant ein.

Die Täter verschafften sich nach Geschäftsschluss Zutritt in die Gasträume und entwendeten mehrere Elektrogeräte. Dem Restaurant einer Burger-Kette entstand dadurch ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der Geschäftsführer stellte die Tat erst am Mittwochmorgen fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt der Kriminaldauerdienst per Email unter kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631 - 369 13312 entgegen.|re

