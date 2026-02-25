Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Herforder fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Im Rahme einer allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford in der vergangenen Nacht (25.02.) einen Opel. Dieser fuhr gegen 2.05 Uhr auf der Mindener Straße in Richtung Löhne. Nachdem das Fahrzeug angehalten wurde, bemerkten die Beamten bei dem Fahrer, bei dem es sich um einen 37-jährigen Herforder handelt, sofort deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme deutlich. Der Mann wurde zur Entnahme eine Blutprobe zur Herforder Wache gebracht und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Beamten untersagten das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen.

