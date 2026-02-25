PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Herforder fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Im Rahme einer allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford in der vergangenen Nacht (25.02.) einen Opel. Dieser fuhr gegen 2.05 Uhr auf der Mindener Straße in Richtung Löhne. Nachdem das Fahrzeug angehalten wurde, bemerkten die Beamten bei dem Fahrer, bei dem es sich um einen 37-jährigen Herforder handelt, sofort deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme deutlich. Der Mann wurde zur Entnahme eine Blutprobe zur Herforder Wache gebracht und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Beamten untersagten das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 09:21

    POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden E-Scooter

    Löhne (ots) - (jd) Eine 41-jährige Frau aus Löhne zeigte gestern (24.02.) den Diebstahl ihres E-Scooters an. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi hatte sie um 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Lübbecker Straße abgestellt. Mittels eines Schlosses sicherte sie ihren Scooter an einem Fahrradständer. Als die Frau dann gegen 16.00 Uhr zurückkehrte, war der E-Scooter nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zu ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:25

    POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

    Herford (ots) - (um) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt derzeit in einem besonderen Fall eines sog. Blitzeinbruch, der sich gegen 01:01 Uhr in der vergangenen Nacht an einem Juweliergeschäft in der Innenstadt Herford ereignete. Mehrere bislang unbekannte Täter gingen dabei mit brachialer Gewalt gegen eine Schaufensterscheibe an dem Geschäft vor. Das große ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:10

    POL-HF: Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter fährt unter Alkoholeinfluss

    Kirchlengern (ots) - (jd) Am Montagnachmittag (23.02.) ereignete sich auf der Straße Im Obrock um 15.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Kirchlengern bog mit seinem Audi vom Espelweg aus nach links in die Straße Im Obrock ab. Dort standen am Fahrbahnrand mehrere geparkte Fahrzeuge, an denen der Audi-Fahrer vorbeifuhr. Zeitgleich fuhr in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren