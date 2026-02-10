Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Sachbeschädigung an Fahrzeug - Polizei bittet um Mithilfe (0026673/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Am 30.01.2026 kam es in der Zeit von 07:50 Uhr bis 08:40 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Pkw der Marke Mercedes, welcher auf dem Parkdeck eines Supermarktes auf dem Markt parkte. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeugtüren. Ein konkreter Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Trotz eingeleiteter Ermittlungen konnte bisher kein Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizei unter 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell