Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen mehrere Fahrzeuge an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntag (01.03.), dass ein BMW, der sich an der Ziegelstraße stand, beschädigt war und informierte gegen 9.00 Uhr den Fahrzeughalter: Bisher unbekannte Täter hatten an dem Fahrzeug einen Außenspiegel nach hinten geklappt und das Spiegelglas entwendet. Insgesamt wurde an neun Fahrzeugen, die an der Ziegelstraße und an der Glatzer Straße geparkt waren, das Spiegelglas entwendet. An einzelnen Fahrzeugen wurde ebenfalls der Außenspiegel nach hinten geklappt. Der Sachschaden liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
