Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Renault prallt gegen Baum - Drei Personen verletzt

Herford (ots)

(jd) Eine 18-jährige Engeranerin fuhr am Sonntagnachmittag (01.03.), um 16.45 Uhr mit ihrem Renault auf der Vilsendorfer Straße in Richtung Bielefeld. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden die 18-Jährige und ein 19-jähriger Bielefelder leicht und ein 18-jähriger Engeraner schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich daraufhin um die drei Fahrzeuginsassen und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Alle drei wurden zur Behandlung ihrer jeweiligen Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Herford zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell